Homem invade hotel para furtar fios e acaba preso no Centro de Campo Grande

Um homem foi preso após ser flagrado dentro de um hotel com sinais de arrombamento, na tarde de terça-feira (4), na Rua Dom Aquino, no bairro Amambai, em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada e, ao chegar ao local, encontrou o suspeito detido por um vigia, com a ajuda de populares.

O funcionário relatou aos policiais que vinha percebendo, há algum tempo, a presença do homem no interior do imóvel, levantando a suspeita de furto de fios elétricos. Segundo ele, em abordagens anteriores, o suspeito conseguiu fugir. Na noite de terça-feira, no entanto, moradores da região da antiga rodoviária ajudaram a contê-lo.

Ainda conforme o registro policial, o homem afirmou que entrou no hotel para fugir de pessoas que o estariam perseguindo, mas não soube explicar o motivo da suposta perseguição. Ele também disse que foi agredido por populares, sofrendo chutes, socos e golpes com objetos, além de um ferimento no braço provocado por faca.

O vigia informou que três janelas do hotel foram arrombadas e que houve a subtração de fios elétricos e de um transformador. Antes de ser encaminhado à delegacia, o suspeito recebeu atendimento do Corpo de Bombeiros para a realização de curativos no braço.

Na sequência, ele foi levado ao Instituto de Medicina e Odontologia Legal (Imol) para exame de corpo de delito. A perícia também foi acionada para avaliar os danos causados ao imóvel.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol como lesão corporal dolosa, furto qualificado com rompimento de obstáculo, furto e violação de domicílio e será investigado pelas autoridades.

