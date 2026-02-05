Menu
Menu Busca quinta, 05 de fevereiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Homem invade hotel para furtar fios e acaba preso no Centro de Campo Grande

O suspeito chegou a afirmar que foi agredido por um viagia noturno

05 fevereiro 2026 - 14h52Brenda Assis
O caso foi registrado na Depac Cepol em Campo GrandeO caso foi registrado na Depac Cepol em Campo Grande   (Brenda Assis)

Um homem foi preso após ser flagrado dentro de um hotel com sinais de arrombamento, na tarde de terça-feira (4), na Rua Dom Aquino, no bairro Amambai, em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada e, ao chegar ao local, encontrou o suspeito detido por um vigia, com a ajuda de populares.

O funcionário relatou aos policiais que vinha percebendo, há algum tempo, a presença do homem no interior do imóvel, levantando a suspeita de furto de fios elétricos. Segundo ele, em abordagens anteriores, o suspeito conseguiu fugir. Na noite de terça-feira, no entanto, moradores da região da antiga rodoviária ajudaram a contê-lo.

Ainda conforme o registro policial, o homem afirmou que entrou no hotel para fugir de pessoas que o estariam perseguindo, mas não soube explicar o motivo da suposta perseguição. Ele também disse que foi agredido por populares, sofrendo chutes, socos e golpes com objetos, além de um ferimento no braço provocado por faca.

O vigia informou que três janelas do hotel foram arrombadas e que houve a subtração de fios elétricos e de um transformador. Antes de ser encaminhado à delegacia, o suspeito recebeu atendimento do Corpo de Bombeiros para a realização de curativos no braço.

Na sequência, ele foi levado ao Instituto de Medicina e Odontologia Legal (Imol) para exame de corpo de delito. A perícia também foi acionada para avaliar os danos causados ao imóvel.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol como lesão corporal dolosa, furto qualificado com rompimento de obstáculo, furto e violação de domicílio e será investigado pelas autoridades.

Reportar Erro
UNIMED

Deixe seu Comentário

Leia Também

Cédulas de dinheiro
Polícia
Homem diz ter sido dopado e roubado dentro da própria casa em Dourados
Robôs aspiradores e TV Box avaliados em R$ 100 mil são apreendidos em Aral Moreira
Polícia
Robôs aspiradores e TV Box avaliados em R$ 100 mil são apreendidos em Aral Moreira
Depac Dourados
Polícia
Jovem é agredido na cabeça com pedaço de cano em Dourados
Conversas em rede social com apologia a ataques escolares são alvo de investigação em MS
Polícia
Conversas em rede social com apologia a ataques escolares são alvo de investigação em MS
Homem ameaça matar ex e é alvo de operação em Campo Grande
Polícia
Homem ameaça matar ex e é alvo de operação em Campo Grande
O caso aconteceu na noite de ontem
Polícia
Mesmo com risco de alagamento, família se recusa a sair de casa em Aquidauana
Imagem Ilustrativa
Polícia
Homem é socorrido pelo Corpo de Bombeiros após ser esfaqueado em Corumbá
Divulgação - DOF
Polícia
DOF prende quatro homens em comboio com mercadorias do Paraguai em Sidrolândia
Penitenciária Estadual de Dourados - (PED)
Interior
Governo executa obras e reforça segurança na Penitenciária Estadual de Dourados
EMEI foi furtada pelo ladrão
Polícia
Denunciado pelo irmão, ladrão é preso por furtar TV's de EMEI na Vila Margarida

Mais Lidas

Profissionais estiveram em massa na Câmara Municipal
Cidade
Assistente educacional é exonerada horas após participar de protesto na Câmara
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Jovem é encontrado morto em banco traseiro de carro em Campo Grande
Rariel tinha 26 anos
Trânsito
Motociclista morre ao bater em poste de energia elétrica em Campo Grande
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 03/02/2026
Comportamento
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 03/02/2026