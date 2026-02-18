Menu
Polícia

Homem invade prédio e furta celular na Afonso Pena

Ele estava armado com um canivete e fez ameaças de morte contra a vítima

18 fevereiro 2026 - 15h52Brenda Assis
Avenida Afonso PenaAvenida Afonso Pena   (Foto: Divulgação/ PMCG)

Homem, de 22 anos, foi preso na manhã desta terça-feira (17) após cometer um roubo com uso de arma branca na Avenida Afonso Pena, região central de Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima relatou que estava dentro do prédio quando foi surpreendida pelo suspeito que portava um canivete. Ele teria anunciado o assalto, ameaçando matar a vítima caso reagisse e exigido o celular com a senha de desbloqueio. Após pegar o aparelho, o autor fugiu do local, sendo seguido por uma testemunha.

A Polícia Militar foi acionada e iniciou buscas na região. Momentos depois, o suspeito foi localizado pelas equipes tentando fugir pulando grades do Horto Florestal, momento em que caiu e sofreu ferimentos na cabeça.

Conforme o registro policial, o homem apresentava comportamento extremamente agressivo durante a detenção e atendimento médico. Ele foi encaminhado inicialmente ao Corpo de Bombeiros e depois a uma unidade de saúde no bairro Tiradentes. Segundo os policiais, o suspeito ameaçava profissionais de saúde, agentes e pessoas que estavam no local, o que exigiu o uso de algemas, inclusive nos pés, além de imobilização na maca para a realização dos procedimentos médicos.

Com o suspeito, os policiais recuperaram o celular roubado e apreenderam o canivete utilizado no crime.

Diante da situação, o caso foi encaminhado para Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol e registrado como roubo com emprego de arma branca, resistência e ameaça.

