Homem mete a facada no amante da esposa ao flagrar 'chifre' em rua de Terenos

Homem, de 45 anos, foi preso depois de ter uma crise de ciúmes, ao achar que estava sendo corno, e tentar matar o suposto amante da sua esposa, de 58 anos. A mulher, de 34 anos, acabou sendo agredida pelo marido durante a confusão, que aconteceu na madrugada desta segunda-feira (11), na Rua José Candido de Rezende, região do Bairro Vila Ferreira, em Terenos.

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por populares pois um homem havia sido esfaqueado no meio da rua. Ao chegar no local, os militares encontraram o homem caído no chão, sendo socorrido pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Testemunhas contaram onde o autor mora e ao chegar no endereço, o homem logo se identificou como agressor da vítima. Para os policiais, ele contou que passou o dia com a esposa e o esfaqueado bebendo.

Em determinado momento, a vítima e a mulher do autor saíram de carro e demoraram para voltar. Acreditando que estava sendo traído, ele pegou uma faca e foi até a casa do homem para tirar satisfação sobre a situação. Porém, ele nem precisou ir muito longe, uma vez que encontrou os amantes no meio da rua.

Ao ver a cena, o homem agrediu a companheira e desferiu um golpe de faca no tórax do homem, o deixando gravemente ferido. Diante da situação, ele recebeu voz de prisão, sendo levado para a Delegacia de Polícia Civil da cidade.

O amante da mulher foi socorrido e precisou ser transferido para a Santa Casa de Campo Grande, onde está internado. O caso foi registrado como tentativa de homicídio e lesão corporal dolosa.

