Homem morre afogado ao nadar com o amigo na "Prainha do Arroz", em Nova Andradina

Lázaro Martins Marques, de 49 anos, morreu ao se afogar durante a manhã desta segunda-feira (3), na conhecida “Prainha do Arroz”, no Assentamento Teijin, região de Nova Casa Verde, distrito de Nova Andradina.

Conforme as informações do site Jornal da Nova, a vítima foi ao local para nadar com um amigo. Porém, acabou desaparecendo na água durante o passeio.

Ao dar falta de Lázaro, esse amigo acionou a Polícia Militar do distrito e o Corpo de Bombeiros. Além disso, equipes da Polícia Civil e da Perícia Técnica também foram chamadas para atender a ocorrência.

