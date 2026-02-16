Menu
Homem morre afogado no rio Coxim em distrito de São Gabriel do Oeste

Um deslizamento de um barranco teria jogado a vítima para dentro da água

16 fevereiro 2026 - 07h50Luiz Vinicius
Rio Coxim, na região de São Gabriel do OesteRio Coxim, na região de São Gabriel do Oeste   (Veja Aqui MS)

Diogo Lima Araújo, de 41 anos, morreu afogado durante o domingo, dia 15, após entrar no rio Coxim, próximo de uma fazenda, no distrito de Areado, em São Gabriel do Oeste.

Um deslizamento de um barranco teria ocorrido às margens do rio e isso teria feito com que Diogo caísse na água e fosse levado pela correnteza.

O caso aconteceu por volta das 9h da manhã, quando populares acionaram o Corpo de Bombeiros para tentar resgatar a vítima, mas quando os militares chegaram no local, a vítima já estava sem os sinais vitais, conforme informações de sites locais.

A Polícia Militar, Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram no local e realizaram os trabalhos de praxe.

O caso será investigado pelas autoridades.

