Homem morre ao ser agredido a pauladas em Rio Brilhante

Valdir Aparecido Vieira, de 57 anos, morreu na tarde de sexta-feira (6) após ser agredido a pauladas em frente a um bar no distrito de Prudêncio Thomaz, em Rio Brilhante.

Ele chegou a ser socorrido e encaminhado para atendimento médico, mas morreu enquanto estava internado no Hospital da Vida, em Dourados.

O suspeito da agressão, Romário dos Santos Carvalho, de 31 anos, foi preso pela Polícia Militar pouco depois do crime, na casa de familiares, no próprio distrito onde o caso aconteceu.

Segundo a polícia, Romário afirmou inicialmente que agiu em legítima defesa. Ele relatou que teria atacado a vítima para se defender, porque Valdir estaria com uma faca durante a discussão.

Informações preliminares apontam que a briga teria começado após Valdir acusar o suspeito de furtar alguns objetos de sua propriedade. Romário já possui passagens pela polícia por furto, receptação e porte de arma, conforme registros policiais.

O caso é investigado pela Polícia Civil de Rio Brilhante, que apura as circunstâncias do crime.

