Homem morre ao ser baleado pelo filho enquanto caÃ§ava capivara em MS

Uma bala perdida tirou a vida de Jorge Pereira Alves durante a tarde de domingo (3), enquanto ele caçava capivara em uma propriedade rural localizada na BR-267, região de Nova Casa Verde, distrito de Nova Andradina. O autor do disparo seria o filho da vítima, que o acompanhava na caçada.

Conforme as informações iniciais, divulgadas pelo Jornal da Nova, o rapaz contou que saiu para pescar com o pai logo após o almoço. No entanto, a ideia principal era caçar alguma capivara.

Ao chegar na região de mata, os dois se dividiram para ampliar a área de buscas pelo animal. As margens de uma represa, o rapaz teria avistado uma capivara e para evitar que ela fugisse, efetuou rapidamente um disparo de carabina de pressão adaptada para calibre 22. O que ele não imaginava, era que seu pai estava na outra margem e seria atingido.

Depois de ser baleado, Jorge caiu sangrando às margens da água. O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegou a ser acionado, mas o homem morreu ainda no local.

A Polícia Militar e a Polícia Civil foram acionadas para ir até o local, junto com a Perícia Técnica, para fazer os levantamentos iniciais sobre a ocorrência.

Ainda de acordo com o site, a arma estava com a vítima há aproximadamente três meses, depois de ser comprada de uma pessoa da região.

O caso foi então registrado como homicídio culposo e será investigado pelas autoridades policiais.

