Homem morre ao surtar durante o serviço, tentar escalar prédio e cair no Pioneiros

Homem, de 42 anos, identificado apenas como Enio morreu ao ter um possível surto psicótico enquanto trabalhava, tentar escalar a janela de um apartamento e cair em Campo Grande. O caso aconteceu durante a tarde de sexta-feira (19), na Avenida Senador Antônio Mendes Canale, região do bairro Pioneiros, em Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, a irmã da vítima foi informada pelo esposo, sendo informada que Enio tentou escalar a janela de um apartamento, caiu e foi socorrido pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), sendo levado para a Santa Casa e falecendo na sequência.

Para as autoridades policiais, o pintor contou que como o serviço era grande, resolveu chamar o cunhado para ajudar. Em determinado momento, Enio começou a passar mal, sentindo falta de ar e foi ajudado pela testemunha, melhorando momentaneamente enquanto o trabalhador ia até a portaria para pedir socorro. Acontece que, do nada, a vítima surtou e tentou escalar a janela de um dos apartamentos do bloco, caindo ao chão.

A irmã da vítima não soube dizer se ele tinha alguma doença psiquiátrica nem se fazia tratamento, mas relata que Enio era aposentado e recebia um benefício (o LOAS) já há algum tempo.

Diante dos fatos, o caso foi registrado como morte a esclarecer, na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

