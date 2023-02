Homem morre após ter cabeça esmagada por micro-ônibus em Paranaíba

Sebastião Alves De Oliveira, de 55 anos, morreu ao ter sua cabeça esmagada por um micro-ônibus durante a manhã de terça-feira (31), em um condomínio de casas, na rua Eliza Tanazo, zona rural da cidade de Paranaíba. O homem fazia manutenção do veículo quando o acidente aconteceu.

Conforme o boletim de ocorrência, a esposa da vítima contou que ele estava deitado no chão e já tinha iniciado consertos no ônibus enquanto esperava o irmão para ter ajuda.

Em determinado momento, o micro-ônibus teria deslizado para frente passando por cima da casa de Sebastião. Em desespero, a esposa chegou a tentar acionar o Corpo de Bombeiros, mas não teve sucesso e resolveu levá-lo por conta própria até a Santa Casa do município.

Para a polícia, o irmão da vítima chegou na residência momentos depois do ocorrido e relatou que ele ainda apresentava sinais de vida no local, falecendo no trajeto até a unidade de saúde.

Equipes da Polícia Militar, Civil e da Perícia foram até a casa onde o acidente aconteceu para fazer as investigações iniciais. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil do município, como morte a esclarecer.

