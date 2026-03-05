Homem morre dias apÃ³s ser atropelado pela namorada em NaviraÃ­

Adriano de Oliveira Veloso, de 47 anos, morreu na tarde de quarta-feira (4) após ser atropelado no dia 21 de fevereiro, em Naviraí, cidade onde morava. A vítima estava internada no Hospital da Vida.

De acordo com o boletim de ocorrência, no dia do acidente Adriano estava em casa com a companheira, uma mulher de 67 anos identificada como Vilma. Por volta das 14h30, os dois começaram a discutir.

Segundo o registro policial, a mulher mora no estado de São Paulo e havia viajado até Mato Grosso do Sul para passar um período com Adriano. Após a discussão, ela informou que retornaria para casa e os dois saíram juntos em um carro modelo Fiat Pulse.

Quando seguiam pela Avenida Weimar Torres, Adriano teria pulado do veículo. Em seguida, ele foi em direção ao carro e acabou sendo atingido. Ao cair no chão, o automóvel passou sobre o homem.

Ele foi socorrido e levado inicialmente para o hospital de Naviraí. Devido à gravidade dos ferimentos, foi transferido para o Hospital da Vida, onde permaneceu internado até a tarde de quarta-feira, quando morreu.

O caso é investigado pela polícia.

