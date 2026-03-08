Homem morre horas apÃ³s acidente de moto em Ponta PorÃ£

Um homem de 47 anos foi encontrado desacordado na madrugada deste domingo (8) às margens da via de acesso do Rodoanel, em Ponta Porã, no sul de Mato Grosso do Sul. A vítima foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos.

De acordo com informações do site Ponta Porã News, Arcibanez Macena Gonçalves foi encontrado por pessoas que passavam pelo local.

O homem estava com capacete, mas apresentava vários ferimentos pelo corpo. Próximo a ele, foi encontrada uma motocicleta com placa estrangeira.

A suspeita inicial é de que a vítima tenha sofrido um acidente de trânsito no local. A Polícia Militar foi acionada e esteve na região para atender a ocorrência.

Porém, após o socorro, Arcibanez morreu em um hospital da cidade.

As circunstâncias do caso devem ser apuradas pelas autoridades.

