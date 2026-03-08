Menu
PolÃ­cia

Homem morre horas apÃ³s acidente de moto em Ponta PorÃ£

A vÃ­tima chegou a ser socorrida, mas nÃ£o resistiu aos ferimentos e faleceu

08 marÃ§o 2026 - 16h51Brenda Assis
Um homem de 47 anos foi encontrado desacordado na madrugada deste domingo (8) às margens da via de acesso do Rodoanel, em Ponta Porã, no sul de Mato Grosso do Sul. A vítima foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos.

De acordo com informações do site Ponta Porã News, Arcibanez Macena Gonçalves foi encontrado por pessoas que passavam pelo local.

O homem estava com capacete, mas apresentava vários ferimentos pelo corpo. Próximo a ele, foi encontrada uma motocicleta com placa estrangeira.

A suspeita inicial é de que a vítima tenha sofrido um acidente de trânsito no local. A Polícia Militar foi acionada e esteve na região para atender a ocorrência.

Porém, após o socorro, Arcibanez morreu em um hospital da cidade.

As circunstâncias do caso devem ser apuradas pelas autoridades.

