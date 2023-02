Homem morto no Los Angeles foi agredido por 6 pessoas e levou 19 facadas

Saiba Mais Polícia Homem é esfaqueado até a morte no Jardim Los Angeles

O homem morto na manhã desta quarta-feira (8), na rua Laucídio Coelho, no Jardim Los Angeles, em Campo Grande, era usuário de drogas, foi agredido por seis pessoas e levou 19 facadas.

Conforme a delegada da Depac Cepol, Joilce Silveira Ramos, que acompanha o caso, um grupo de seis indivíduos teriam agredido a vítima com socos e chutes, um deles estaria com a faca e acabou utilizando para desferir os golpes, que pela Perícia foram totalizados em 19 facadas, entre elas na região do pescoço.

O homem foi morto em frente a uma residência, até o momento, o principal supeito do crime é o proprietário desta casa. O caso segue sendo investigado e acompanhado pela Depac Cepol.

