Homem nega voltar casamento e apanha de ex-mulher

Um homem, 26 anos, apanhou de sua ex-mulher na madrugada desta quarta-feira (25), em Campo Grande, após se negar a reatar a relação e dizer que estaria com outra pessoa.

Segundo o registro policial, o rapaz teria recebido uma ligação de sua ex-esposa pedindo para encontrá-lo em uma local na Vila Nossa Senhora das Graças, onde os dois poderiam conversar sobre a relação que teve fim em janeiro de 2020, após a vítima descobrir uma traição da então esposa com outra mulher.

No local da conversa houve um desentendimento entre o casal, após a vítima revelar que não tinha interesse em reatar a relação, pois já estava com outra pessoa, momento em que a autora teve um ataque de raiva e começou a agredir o ex-companheiro.

O rapaz afirmou possuir a guarda dos filhos concebidos com a autora, que o ameaçou e disse que faria de tudo para que ele perdesse o direito de ficar com as crianças.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro (DEPAC CENTRO), como Lesão Corporal Dolosa.

