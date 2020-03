Motorista atropela ciclista na BR-163, mata e foge sem prestar socorro

Priscilla Porangaba, com informações do Dourados News

Valdo Oliveira da Silva, de 57 anos, foi atropelado no quilômetro 245 da BR – 163, entre Dourados e Caarapó, na noite dessa terça-feira (25). A vítima morava em um acampamento sem-terra, próximo ao trevo de acesso a Laguna Carapã, na BR-463.

Segundo informações do Dourados News, populares contaram que Valdo deixou para sair um pouco mais tarde de casa devido ao sol e no momento do acidente seguia para a casa do irmão que mora em uma propriedade rural na região.

Ainda de acordo com o site, com a violência do impacto, o homem teve o corpo lançado às margens da rodovia federal. O motorista não parou para prestar socorro.

A a CCR MS Via, concessionária que administra o trecho da BR-163, enviou equipe para local e constatou o óbito.

A Perícia Técnica da Polícia Civil recolheu fragmentos de para-choque e lanterna na tentativa de identificar o veículo que atropelou Valdo. Também foi constatado que a vítima foi arrastada por 20 metros do ponto de colisão e 6 metros para fora da pista.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também esteve no local.

Deixe seu Comentário

Leia Também