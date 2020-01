PRF morre após ser atropelado durante atendimento de acidente

O Policial Rodoviário Federal (PRF), Vladimir Benedito Struck morreu após ser atropelado por uma caminhonete, durante atendimento de um acidente de trânsito, na rodovia MS-258, entre Sidrolândia e o distrito do Capão Seco, na noite dessa quinta-feira (9).

Segundo informações do boletim de ocorrência, Struck integrava uma equipe da PRF que realizava o atendimento de uma ocorrência de acidente de trânsito na rodovia, por volta das 21h30, cerca de 5 quilômetros do entroncamento de acesso a BR-060 e a oito quilômetros da base operacional onde estava de plantão.

Durante o atendimento, ele foi atropelado por uma caminhonete e sofreu múltiplas fraturas pelo corpo.Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e prestou socorro.

O PRF teria tido várias paradas cardíacas, ainda na ambulância de resgate dos militares. Após dar entrada no pronto atendimento do hospital de Sidrolândia, Vladimir foi novamente reanimado.

Ainda nessa quinta-feira ele foi entubado e encaminhado em estado gravíssimo para a Santa Casa de Campo Grande, mas acabou não resistindo e veio a óbito.

O motorista, um idoso de 73 anos, não identificado, foi preso e encaminhado para a Polícia Federal para depoimento, pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor.

Nota PRF

Com profundo pesar, comunicamos o falecimento do PRF Vladimir Benedito Struck, vítima de um acidente do tipo atropelamento enquanto desempenhava suas funções em seu plantão na Unidade Operacional de Sidrolândia/MS.

Struck estava na PRF há 25 anos e prestou grande contribuição no combate ao crime nas atividades operacionais e de ensino da PRF.

Deixamos nossos sentimentos de solidariedade à família e amigos.

PRF/MS

Deixe seu Comentário

Leia Também