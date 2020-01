PRF prende fugitivo com veículo adulterado e CNH falsa

Jônathas Padilha, com informações da assessoria

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Corumbá prendeu nessa terça-feira (7) um fugitivo da justiça, 49 anos, que não teve o nome revelado, com a Carteira Nacional de Habilitação falsa e veículo adulterado na BR-262.

Os agentes realizavam uma fiscalização no km 765 da BR-262, quando deram ordem de parada a um veículo da Toyota, modelo Hilux e placas de Corumbá, mas o motorista desrespeitou e iniciou fuga.

O acompanhamento tático seguiu o carro e após 500 metros do local que os policiais fizeram pedido, o condutor perdeu o controle do carro e tentou fugir a pé, mas logo foi pego pelos agentes.

Os policiais federais consultaram o sistema e verificaram que a CNH que ele portava era falsa e que as placas da Hilux eram adulteradas, sendo da capital de Minas Gerais, Belo Horizonte, de uma locadora de veículos.

Além do documento falso e carro adulterado, foi constatado que ele é fugitivo do sistema prisional de Mato Grosso do Sul e possui diversas passagens pela polícia por receptação de veículo e uso de documento falso.

O preso e o automóvel foram encaminhados à Polícia Federal em Corumbá.

