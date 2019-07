Homem paga R$ 70 para estuprar menina de 13 anos

Rauster Campitelli, com informações do Pará News

Acusado de estuprar uma menina de 13 anos e ter pago R$ 70 para convencê-la a manter relações sexuais, um homem de 51 anos foi preso na última terça-feira (9) em Primavera do Leste (MT). O pai da menina procurou a polícia após ver a filha em uma caminhonete F1000, prata. A menina estava na cabine do carro, com o motorista, e a bicicleta dela estava na carroceria. Assim que viu a cena, o pai tentou seguir a caminhonete.

Porém, ao perceber que estava sendo seguido, o motorista fugiu rumo ao Bairro São José. A princípio, um boletim de ocorrência foi registrado como sequestro e cárcere privado. Algumas horas depois, o pai entrou em contato com a Polícia Militar relatando que havia encontrado novamente a caminhonete e a estava seguindo, informando o local do veículo.

Uma equipe da Polícia Militar foi até o local, abordou o suspeito e o questionou sobre a adolescente. Segundo o boletim de ocorrência, ele disse que deu carona para a menina do Bairro Centro-Leste até a região do Vale Verde, onde ficou com ela em uma casa de sua propriedade, por cerca de duas horas.

Questionado se houve relação sexual com a adolescente, o homem disse que sim e afirmou, ainda, que pagou R$ 70 para ela. Depois, ele teria retornado para a cidade de Primavera do Leste e deixado a menina no início da Rua Perimetral, do Bairro Feliz Natal.

Os policiais fizeram rondas pelo bairro em busca da menina, mas, a princípio, não a encontraram. Mais tarde, ela foi localizada pela Polícia Judiciária Civil. O suspeito foi encaminhado para a delegacia, acusado de estupro de vulnerável. A caminhonete dele foi apreendida e, também, uma camiseta que ele usava, pois nela havia vestígio de sêmen, que poderá ser analisado e utilizado como prova do crime.

