Homem que atropelou e matou a esposa está em liberdade provisória com tornozeleira

Willames Monteiro dos Santos que foi preso em flagrante após a morte de Andressa Fernandes Teixeira, de 29 anos, que morreu atropelada por ele na madrugada de domingo (21), no bairro Nova Campo Grande, vai aguardar o processo em liberdade provisória.

Ao JD1, o advogado Paulo Macena informou que o Ministério Público representou pela prisão preventiva do autor, no entanto o juiz optou pela liberdade provisória diante da dúvida se o houve ou não dolo no crime e mediante ao fato de que Willames não tem histórico judicial, nem antecedentes criminais.

Foi informado ainda que Willames relatou em inquérito policial e em juízo, que não teve a intenção de matar a companheira, pois não teria visto a mulher atrás do portão quando 'arrancou' com o carro.

Agora, o autor aguarda a conclusão da perícia técnica e do inquérito policial para definir se houve ou não intenção de matar

Caso

Andressa Fernandes Teixeira, de 29 anos morreu ao ser atropelada por Willames Monteiro dos Santos na Avenida 7, região do bairro Nova Campo Grande, em Campo Grande.

Informações preliminares era de que o casal havia tido uma discussão e o autor teria atropelado a vítima em um momento de raiva.

De acordo com informações repassadas em coletiva de imprensa pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), o casal estava bebendo durante o dia e tiveram uma discussão, quando o suspeito tentou sair de casa para comprar mais cerveja e a vítima sentou na frente do portão. Mesmo assim, o marido entrou no carro e deu ré, atingido Andressa e o portão.

Segundo testemunhas, brigas e discussões entre o casal eram comuns.

