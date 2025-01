Homem que estava desaparecido é encontrado morto, com tiro na cabeça, em Iguatemi

Luciano Olegário, de 36 anos, que estava desaparecido desde a manhã de sexta-feira (3), foi encontrado sem vida às margens da MS-295, em Iguatemi. Ele tinha marcas de tiro na cabeça.

Conforme as informações policiais que constam no boletim de ocorrência, a Polícia Civil foi acionada para atender um caso de achado de cadáver. Ao chegar no local, encontrou Luciano usando camiseta escura, calça jeans e botinas no meio de uma área de mata, localizada às margens da rodovia.

Na região, as equipes da Perícia Técnica localizaram ainda manchas de sangue no asfalto. Ao analisar o corpo, foi descoberto que a vítima tinha marcas de tiro na parte posterior do crânio.

O caso foi então registrado como homicídio na delegacia da cidade e será investigado pelas autoridades.

