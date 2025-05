Homem que estuprou e engravidou a enteada de 14 anos é preso no Nova Lima

Um homem, de 39 anos, foi preso quase 17 anos depois de estuprar e engravidar a própria enteada, que na época dos crimes tinha apenas 14 anos. A prisão foi realizada pela Força Tática da 11ª CIPM (Companhia Independente da Polícia Militar), na Rua Alberto da Veiga, localizada no Bairro Nova Lima.

Conforme o apurado pelo JD1 Notícias, o homem era casado com a mãe da vítima quando passou a ter uma relação amorosa com a enteada, em meados de 2008. O ‘relacionamento’ se estendeu por 1 ano, até que a genitora da menor descobriu que ela estava grávida.

Ao ser questionada, a menina detalhou que estava tendo um caso com um padrasto, especificando ainda que todas as relações sexuais foram consentidas, porque ela ‘gostava dele’.

Ainda segundo a apuração da reportagem, os dois seguiram com o relacionamento após o homem terminar com a genitora da menor. Porém, acabaram terminando ao longo do tempo e ele não acompanhou o processo, gerado a partir da denúncia de estupro realizada pela ex.

Por conta disso, ele foi condenado há 20 anos de prisão e estava foragido desde junho de 2024, quando o mandado de prisão foi expedido pela Vara Especializada em Crimes Contra Criança e o Adolescente.

Agora, o homem será encaminhado para o presídio, onde cumprirá sua pena em regime fechado.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também