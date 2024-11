Homem que fingia ser policial civil para ter encontros com mulheres é preso em MS

Homem, que não teve o nome divulgado, foi preso durante a quinta-feira (31), em Bataguassu. Ele dizia ser policial civil para enganar mulheres nas regiões de Bataguassu, Três Lagoas e Santa Rita do Pardo.

Conforme as informações policiais, o homem explorava a confiança das vítimas ao se apresentar falsamente como “rastreador da Garras” e policial da Delegacia de Atendimento à Mulher.

Em um dos casos, o suspeito chegou a persuadir uma das vítimas a evitar a Delegacia de Atendimento à Mulher para registrar ocorrência, temendo que sua verdadeira identidade fosse descoberta.

A investigação avançou com o suporte do Núcleo Regional de Inteligência, que utilizou técnicas de investigação cibernética para confirmar a identidade do infrator. A prisão aconteceu quando o homem se preparava para encontrar mais uma vítima e durante a abordagem, foram encontrados chocolates, que ele planejava oferecer à mulher.

O homem foi preso e irá responder pelos crimes de falsa identidade, ameaça e pela contravenção penal de se passar por servidor público.

As ações de investigação até a prisão envolveram a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, sob a coordenação da Delegacia de Atendimento à Mulher de Bataguassu, com apoio do Núcleo Regional de Inteligência e do SIG da 1ª DP de Bataguassu.

