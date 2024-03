Homem que furtou caminhonete menos de 24h apÃ³s ser solto morre no hospital

Adriel Ferreira Leão, de 20 anos, que havia furtado uma caminhonete em Itaporã, menos de 24h após ser solto, acabou morrendo no hospital após ser baleado durante um confronto com a Polícia Militar de Dourados.

Conforme as informações iniciais, Adriel havia sido preso no último dia 7 e solto no sábado (9). A caminhonete, uma Ford Ranger, havia sido furtada durante a manhã de domingo (10), em Itaporã. Para fugir, ele seguiu para a cidade de Dourados.

De acordo com o Dourados Agora, a Polícia Militar de Dourados, foi informada pelas autoridades de Itaporã sobre o furto da caminhonete, assim os militares douradenses fizeram uma barreira na Avenida Presidente Vargas.

Ao chegar na cidade, Adriel tentou fugir dos policiais e desobedeceu a ordem de parada, dando inicio a uma perseguição policial. Para tentar se livrar das autoridades, o autor jogou o veículo contra os policiais e teve os pneus atingidos por tiros.

Em determinado momento, Adriel perdeu o controle da direção e bateu no muro de uma residência. Por conta dos disparos efetuados, o rapaz acabou sendo atingido na barriga.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, socorrendo Adriel e o levando para o Hospital da Vida. Ele ficou internado até a tarde, quando não resistiu aos ferimentos e faleceu.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também