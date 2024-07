Homem que matou a esposa em motel e foi condenado a 11 anos de prisão se entrega em Coxim

O assassino de Cristiane Silva Gonçalves, morta em 2017 em um motel da cidade de Coxim, Ademir Bispo Ferreira, de 47 anos, foi preso durante a manhã desta quarta-feira (24). Ele se apresentou na DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher) da cidade.

Conforme o apurado pela reportagem, após o crime Ademir chegou a ser preso preventivamente, passando um tempo na cadeia. Porém, acabou ganhando o direito de responder pelo crime de feminicídio em liberdade.

Acontece que este ano acabou saindo a sentença condenatória, impondo a Ademir que ele cumprisse uma pena de 13 anos e 4 meses. Como o feminicida já havia passado um período preso, acabou ‘ganhando’ a subtração de 2 anos, sendo assim, ele deverá ficar 11 anos e 4 meses em regime fechado.

Assinado pela juíza Tatiana Dias de Oliveira Said, o mandado de prisão do autor foi expedido no dia 15 de julho.

Por meio de nota encaminhada a imprensa, a Polícia Civil esclareceu que Ademir optou por se apresentar espontaneamente na delegacia, antes de virar um foragido da justiça.

O crime – o feminicídio de Cristiane aconteceu no dia 19 de março de 2017. Na ocasião, eles estavam em um motel quando começaram a brigar.

Durante a confusão, o autor começou a agredir a vítima, causando várias lesões em sua cabeça. Depois de matar a companheira, o homem ainda tentou ocultar o cadáver dela, a abandonando em uma estrada da região de ‘Nova Coxim’.

O corpo da vítima foi encontrado no dia seguinte, por um popular que passava pela região e acionou as autoridades.

