Polícia

Homem que matou amigo em Miranda é preso se escondendo em Bonito

O suspeito indicou onde estava a arma usada no crime

04 fevereiro 2026 - 18h24Brenda Assis

Homem que estava foragido pelo crime de homicídio foi preso durante uma ação conjunta das delegacias de Bonito e Miranda, em Mato Grosso do Sul. O suspeito foi localizado na cidade de Bonito, onde estava escondido na casa de familiares.

Segundo a Polícia Civil, o crime ocorreu no dia 25 de dezembro de 2025, em Miranda. Após o homicídio, a Delegacia de Polícia do município iniciou as investigações e identificou que o suspeito havia fugido para Bonito.

Com as informações, equipes do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Delegacia de Bonito realizaram diligências e conseguiram localizar o homem. Ele foi preso e encaminhado para a delegacia para os procedimentos de praxe.

Após a prisão, uma equipe da Delegacia de Miranda foi até Bonito para realizar o recâmbio do preso. Durante entrevista com os policiais, o suspeito indicou o local onde estaria escondida a arma usada no crime.

Em seguida, equipes das duas delegacias foram até o endereço apontado e encontraram um revólver calibre .38, com cinco munições intactas, enterrado nos fundos de uma propriedade. A arma foi apreendida e será periciada para auxiliar na investigação do homicídio.

