Homem que matou desafeto em 2013 é preso em Fátima do Sul

Homem, de 42 anos, foi preso durante a segunda-feira (18) por estar com mandado de prisão em aberto em decorrência de crime de homicídio qualificado.

A ordem judicial foi expedida pela 1ª Vara da Comarca de Caarapó-MS, sendo que a prisão foi realizada pela Seção de Investigações Gerais (SIG), da 1ª Delegacia de Fátima do Sul.

O homem é acusado de ter matado com golpe de faca, Secílio Gonçalves Almeida, que tinha 32 anos, na época dos fatos. O crime ocorreu no ano de 2013, na Rua 15 de Novembro, no centro de Caarapó, causando esgorjamento na vítima.

O autor homem foi recolhido a uma das celas da delegacia de Fátima do Sul e ficará à disposição da Justiça, para responder pelo crime praticado.

