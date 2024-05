Homem que matou indígena com golpes de foice é preso em Coronel Sapucaia

Saiba Mais Polícia Jovem é morto com golpes de foice na cabeça em Aldeia de Coronel Sapucaia

Homem, de 27 anos, acusado de ser o assassinado de um rapaz identificado apenas como Marcelo, e conhecido como ‘Zacarias’, em um barraco na Aldeia Taquaperi, região rural de Coronel Sapucaia. O crime aconteceu durante as primeiras horas da manhã de segunda-feira (27).

Segundos os primeiros levantamentos realizados pelas equipes da Delegacia de Polícia Civil e pela Perícia Técnica, a vítima e outros indígenas estariam ingerindo bebidas alcoólicas em uma casa da aldeia, momento em que começou uma discussão e alguns indígenas passaram a desferir golpes com uma foice na cabeça da vítima, que acabou morrendo no local.

No mesmo momento iniciaram-se as buscas para captura dos autores, contando com os trabalhos da DEFRON (Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira). Ontem, por volta das 15 horas, os policiais das DP de Coronel Sapucaia e da DEFRON localizaram um dos autores, na Aldeia Taquaperi.

O homem de 27 anos, foi conduzido para a Delegacia de Polícia da cidade e autuado em flagrante delito pelo crime de homicídio. As investigações terão continuidade, com o objetivo de individualizar as ações dos demais envolvidos e os localizarem, bem como encontrar e apreender a arma utilizada no crime.

Reportar Erro

Saiba Mais Polícia Jovem é morto com golpes de foice na cabeça em Aldeia de Coronel Sapucaia

Deixe seu Comentário

Leia Também