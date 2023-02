Homem que tentou matar mulher após esfaquear amante é preso

A Polícia Civil localizou e prendeu, graças às denúncias da população, o homem que matou a facadas o amante de sua companheira e tentou cometer um feminicídio na noite deste sábado (25) no distrito de Culturma, na cidade de Fátima do Sul.

Segundo as informações da polícia, o homem, que vivia com a mulher, chegou em casa e se deparou com ela e a vítima se relacionando.

O criminoso e a vítima então entraram em briga corporal, e Marcos acabou sendo esfaqueado e morto. A mulher também foi alvo das agressões do criminoso, e terminou com uma facada profunda em seu braço.

Logo após o crime, a Polícia Militar foi acionada, fez as diligências necessária no local e saiu em busca do autor.

Com apoio de denúncias da população, uma equipe da Delegacia de Fátima do Sul conseguiu encontrar e prender o criminoso.

O delegado Bruno Carlos dos Santos, responsável pela ocorrência, destaca a importância de denúncias anônimas para a apreensão de criminosos fugitivos.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também