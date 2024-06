Homem que tentou matar o primo após festa de aniversário é preso em Campo Grande

Homem, de 25 anos, que tentou matar o primo da sua esposa a tiros em uma festa em Dourados durante do domingo (9), foi preso na tarde de segunda-feira (10), escondido em uma casa no Nova Campo Grande, já na Capital. Por sorte, ninguém ficou ferido.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, o caso aconteceu por volta das 15h30 de domingo, quando o autor começou a brigar com a esposa da vítima, dando tapas, empurrões e arranhões no rosto dela. Para defender a companheira, o rapaz agrediu o jovem com um soco no nariz, dando inicio a uma briga maior ainda.

Separados pelos familiares, o autor saiu do local com um amigo dizendo que o ‘primo’ iria morrer, mas não retornou ao espaço da festa. Horas depois, a vítima chegava em casa com a esposa, o filho e seu pai quando o homem chegou ao local em um Celta Prata.

Antes mesmo de descer do veículo, o autor efetuou vários disparos contra o carro da família. Ao descer para procurar a vítima, foi interrompido pelo genitor do jovem, que o defendeu e conseguiu fazer com quem o rapaz fosse embora.

Na ocasião, a Polícia Militar foi acionada, fazendo várias diligências pela região, mas o autor não foi localizado. No carro da família, a Perícia Técnica encontrou quatro projéteis de calibre .38.

Quando questionada, a vítima apenas soube dizer que o autor estava morando em Campo Grande, sendo que muito provavelmente ele estaria escondido em algum bairro da Capital.

Diante das informações, as equipes da SIG (Serviço de Investigações Gerais) de Dourados, com o apoio da DHPP (Delegacia de Repressão aos Crimes de Homicídios e de Proteção à Pessoa), conseguiram prender o homem em uma casa do bairro Nova Campo Grande. Durante a prisão, ele permaneceu em silêncio, contando apenas que havia jogado a arma, mas não se recordava onde.

O autor será submetido a audiência de custódia, ocasião em que será decidido se responderá pelo crime preso.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também