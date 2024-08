Homem quebra medida protetiva e é preso portando revólver e munições

A Guarda Civil Metropolitana (GCM) foi acionada após quebra de medida protetiva por um homem chamado Valdir da Silva Lopes.

A vítima solicitou o atendimento na Rua Amadeu Ferreira da Rocha, nº 115, no bairro Campo Nobre. A mulher mostrou imagens de uma câmera de segurança no momento em que Valdir, seu ex-marido, estava tentando olhar o interior da casa dela.

Os guardas pegaram as características do suspeito e começaram a fazer rondas para localizá-lo. Valdir foi encontrado próxima a casa da ex-mulher, na Rua Lourdes Maria Flores. Ele foi abordado pela guarnição, que perceberam que o homem estava armado com um revólver calibre .38 especial, com cinco munições, e uma faca.

Ele foi desarmado pelos guardas e imobilizado. Valdir estava embriagado e descontrolado. Quando os guardas o revistaram, encontraram mais 15 munições. O indivíduo foi preso em flagrante.

Dentro da viatura, quando estava sendo levado para a delegacia, o homem ameaçou matar a vítima caso seja liberto. Mesmo após chegar no local, ele não parou de ameaçá-la.

