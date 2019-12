Homem queria "Natal diferenciado" e faz árvore de Natal de maconha

Sarah Chaves, com informações do A Gazeta

A Polícia Militar encontrou nesta quarta-feira (11), duas árvores de Natal feitas de maconha dentro de uma casa, no bairro Serra do Espírito Santo. O dono da casa foi parar na delegacia.

A Polícia Militar informou que uma viatura foi acionada por uma mulher, que relatou ter dificuldades para buscar a filha, que estava na casa do pai. Segundo a mulher, o pai da criança não estava querendo deixar a filha ir embora com ela.

Porém quando chegaram ao local, duas árvores de Natal chamaram atenção dos policiais.

Segundo a PM, as árvores, que estavam no quintal da casa, com vários enfeites natalinos, como laços, bolas e pisca-pisca. Até um presépio foi encontrado embaixo da cannabis, planta utilizada na produção de maconha.

O dono da casa confessou que as árvores eram, de fato, cannabis e disse que esse ano a família teria um "Natal diferenciado". Após o flagrante, a polícia levou todos os envolvidos para prestar esclarecimentos, tanto o dono da casa, quanto mulher e outro jovem que estava na residência. O caso será investigado pela Polícia Civil

Deixe seu Comentário

Leia Também