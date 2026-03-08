Menu
PolÃ­cia

Homem rasga medida protetiva e obriga ex a comer durante ameaÃ§a de morte no Los Angeles

A vÃ­tima ficou muito abalada; alÃ©m disso, ele ameaÃ§ou matar o gato da mulher

08 marÃ§o 2026 - 16h11Brenda Assis
1ª DEAM - Casa da Mulher Brasileira - 1Âª DEAM - Casa da Mulher Brasileira -   (Foto: Ilustrativa / Gov MSCMB)

Uma mulher de 33 anos foi agredida pelo ex-marido na manhã deste domingo (8) dentro da própria casa, no bairro Jardim Los Angeles, em Campo Grande. O suspeito fugiu antes da chegada da polícia.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por volta das 9h após denúncia de violência doméstica. A informação era de que o ex-marido da vítima havia invadido a residência, feito ameaças e se recusava a sair do local.

Quando a equipe chegou ao endereço, o suspeito já havia fugido. A vítima apresentava várias lesões pelo corpo. Aos policiais, ela relatou que o ex-marido chegou ao local alterado, a agrediu fisicamente e ameaçou matar o gato de estimação dela.

De acordo com o registro, ao ser avisado de que a polícia seria chamada e de que havia uma medida protetiva contra ele, o homem rasgou o documento e colocou o papel à força na boca da vítima. Ele também teria ameaçado matar a mulher caso ela o denunciasse.

Ainda segundo o relato, durante as agressões, o suspeito mordeu a vítima, utilizou uma faca para desferir golpes contra ela e levou o celular da mulher.

Em determinado momento, a vítima conseguiu fugir da residência e pedir ajuda na casa de uma amiga, de onde acionou a polícia.

A equipe realizou buscas pela região, mas o suspeito não foi localizado. Apesar da orientação da equipe, a vítima recusou ir até a delegacia para registrar a ocorrência, afirmando que estava muito abalada e que acreditava que a medida protetiva “não serve para nada”.

Mesmo assim, o caso foi registrado na Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) como lesão corporal e ameaça no contexto de violência doméstica.

