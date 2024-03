Homem sai correndo nu pela rua, desmaia e morre na Nova Campo Grande

Homem, de 21 anos, que não teve a identificação revelada, morreu durante a madrugada desta terça-feira (12), após sair correndo nu por uma rua do bairro Nova Campo Grande, em Campo Grande. Antes de desmaiar, ele teria tido um surto psicótico, conforme relatado pela sua esposa.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a esposa da vítima relatou que seu marido estava tendo um dia normal, inclusive, foi até uma empresa participar de um processo seletivo e no período da tarde ficou na residência onde moram.

No período da noite, o casal saiu por volta das 19h e retornou às 21h, mas que duas horas depois, o jovem passou a ter atitudes estranhas, ficando nervoso. Assustada e com medo, a mulher pegou o filho e se deslocou até a casa de parentes.

Após algumas horas, ela ficou sabendo que o marido começou a correr nu pelas ruas do bairro, caiu na rua e faleceu. Equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), estiveram no local e tentaram reverter o quadro da vítima, contudo, não foi possível e o óbito foi atestado por volta das 4h.

Para a Polícia Militar, a companheira do homem explicou que ele apresentava alguns surtos, mas aquele "foi bem esquisito", onde em determinado momento, seu marido passou a dizer que teria gente que queria invadir sua casa, passando a quebrar alguns móveis e os colocá-los atrás da porta.

A Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram no local e não constataram marcas de violência no corpo da vítima, apenas algumas escoriações, possivelmente da queda que o homem sofreu antes de falecer.

O caso foi registrado como morte a esclarecer na delegacia de plantão.

