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Homem sofre corte de 7 centímetros após ser atacado com arma branca em Campo Grande

A vítima contou à polícia que conhece o suspeito apenas pelo apelido de "Gauchinho"

06 abril 2026 - 09h11Vinícius Santos
Marcas de sangue | Imagem ilustrativaMarcas de sangue | Imagem ilustrativa   (Jônatas Bis/JD1 Notícias)

Homem de 51 anos foi ferido com uma arma branca e sofreu um corte de aproximadamente 7 centímetros. A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar na madrugada desta segunda-feira (6), no bairro Jardim Itamaracá, em Campo Grande.

Conforme informações do registro policial, quando os militares chegaram ao local indicado, a vítima já não estava mais na residência. Diante da situação, a guarnição se deslocou até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Universitária, onde o homem já recebia atendimento médico.

Na unidade de saúde, foi informado que a vítima apresentava um corte na lateral esquerda do corpo, na altura da axila, provocado por um objeto perfurocortante. Apesar do ferimento, o homem estava consciente e orientado no momento do atendimento.

Ainda segundo o registro, a vítima não soube identificar o autor da agressão, informando apenas que conhece o suspeito pelo apelido de “Gauchinho”. O homem permaneceu sob cuidados médicos na unidade de saúde. 

O caso foi encaminhado à Polícia Civil e registrado no Centro Integrado de Polícia Especializada (Cepol).

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