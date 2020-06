Homem tem cartão clonado e autor faz compra de R$1.700

Um homem, 28 anos, perdeu R$1.700,00 ao ter seu cartão de crédito clonado e o autor realizar diversas compras nesta segunda-feira (8). A vítima é moradora de Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima relata que ao entrar no aplicativo do cartão descobriu que alguém havia feito varias compras, totalizando um valor de R$1.700,00.

A vítima acredita que seu cartão de crédito tenha sido clonado, ele também informou que o autor teria tentado realizar outras compras no valor de R$8.000,00, mas a ação foi impedida pois o limite de crédito era de R$ 2.000,00.

O caso foi registrado como estelionato da Delegacia de Polícia Civil em Campo Grande.

