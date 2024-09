Homem tem casa invadida, é agredido com coronhada e fica amarrado em Campo Grande

Homem, de 39 anos, procurou a delegacia na noite desta quinta-feira (12) para denunciar uma situação em que foi roubado e mantido em cárcere privado por bandidos, em Campo Grande.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a vítima relatou que o fato aconteceu durante a madrugada de quarta-feira (11), quando por volta de 2h, duas pessoas armadas entraram no local onde ele dormia e foi abordado.

Ele diz ter sido agredido com uma coronhada e amarrado. Enquanto isso, os suspeitos subtraíram a carteira com documentos pessoais, um celular e também algumas ferramentas que eram de propriedade do patrão da vítima.

O caso foi registrado como roubo majorado com emprego de arma, roubo majorado pelo concurso de pessoas e roubo com restrição de liberdade da vítima.

