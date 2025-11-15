Homem tem pedido de namoro rejeitado pela vizinha e decide esfaquear a vítima

Um homem atacou a sua vizinha a facadas na noite desta sexta-feira (14), no bairro Cristo Rei, em Várzea Grande, Mato Grosso, após ter seu pedido de namoro recusado.

De acordo com testemunhas, o homem já havia demonstrado interesse romântico dias antes, mas foi rejeitado. Na hora do ataque, a mulher estava alimentando gatos em frente à sua kitnet quando foi surpreendida. O primeiro golpe atingiu sua cabeça e, ao tentar se defender, ela sofreu um corte profundo no braço próximo ao baço.

Populares acionaram o Samu, que socorreu a vítima e a levou ao Pronto-Socorro de Várzea Grande, onde permanece em atendimento. Revoltados, moradores tentaram linchar o agressor, que foi protegido por policiais do 25º Batalhão GAP e conduzido ao Cisc Parque do Lago.

A Polícia Civil já iniciou as investigações para apurar as circunstâncias do crime.

