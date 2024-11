Homem tenta matar a esposa a facas na frente da filha de 12 anos em Coxim

Homem, de 33 anos, foi preso por tentar matar a companheira, de 30 anos, a facadas durante a noite de quinta-feira (22), na cidade de Coxim.

Depois de esfaquear a mulher, o autor tentou cometer suicídio ao se pendurar em uma árvore localizada no quintal. Ao ver a cena, a filha do casal, de apenas 12 anos, pediu socorro ao avô que conseguiu cortar a corda e salvar o filho ainda com vida.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, socorrendo os dois e os encaminhando para o hospital da cidade. Segundo a Polícia Civil, a perícia foi acionada e efetuou vistoria do local.

Por conta da tentativa de feminicídio, o autor está internado com escolta da Polícia Militar, uma vez que foi preso em flagrante pelo crime.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. Não existem informações a respeito do estado de saúde da vítima e do homem.

