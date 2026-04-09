Homem troca tiros com a polícia durante operação e acaba preso em Ponta Porã

Um homem de 47 anos foi preso na manhã desta quinta-feira (9), após atirar contra policiais durante uma operação em Ponta Porã. A ação ocorreu por volta das 5h50, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão.

Segundo informações policiais, ao chegar ao local, o suspeito foi informado sobre a ordem judicial, mas se recusou a cumprir a determinação e passou a agir de forma hostil. Durante a tentativa de entrada no imóvel, ele efetuou disparos de arma de fogo contra os agentes.

Diante da situação, foram acionadas equipes de apoio e adotadas medidas táticas de contenção, incluindo o uso de escudo balístico. Um dos disparos chegou a atingir o equipamento de proteção. Após cerca de 40 a 50 minutos de negociação, período em que o autor continuou realizando disparos, os policiais reagiram para cessar a agressão.

No interior da residência estavam familiares do suspeito, incluindo a esposa. Após a negociação, o homem e a companheira deixaram o imóvel, momento em que ele foi contido e preso. Durante as buscas, foram apreendidos uma pistola calibre .380, munições intactas e deflagradas, dinheiro em espécie no valor de R$ 13,7 mil e um aparelho celular. O prejuízo estimado ao crime é de R$ 24 mil.

O homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil e deve responder por tentativa de homicídio contra agente do Estado, posse irregular de arma de uso restrito e desobediência à ordem judicial. Apesar da gravidade da ocorrência, não houve feridos entre policiais ou demais pessoas presentes.

A operação contou com equipes do Batalhão de Choque da Polícia Militar, em apoio ao GAECO, do Ministério Público de Mato Grosso do Sul.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também