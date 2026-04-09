Menu
Menu Busca quinta, 09 de abril de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Homem troca tiros com a polícia durante operação e acaba preso em Ponta Porã

Suspeito resistiu a mandado judicial e efetuou disparos contra equipe do Choque em ação com o Gaeco

09 abril 2026 - 15h23Gabrielly Gonzalez

Um homem de 47 anos foi preso na manhã desta quinta-feira (9), após atirar contra policiais durante uma operação em Ponta Porã. A ação ocorreu por volta das 5h50, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão.

Segundo informações policiais, ao chegar ao local, o suspeito foi informado sobre a ordem judicial, mas se recusou a cumprir a determinação e passou a agir de forma hostil. Durante a tentativa de entrada no imóvel, ele efetuou disparos de arma de fogo contra os agentes.

Diante da situação, foram acionadas equipes de apoio e adotadas medidas táticas de contenção, incluindo o uso de escudo balístico. Um dos disparos chegou a atingir o equipamento de proteção. Após cerca de 40 a 50 minutos de negociação, período em que o autor continuou realizando disparos, os policiais reagiram para cessar a agressão.

No interior da residência estavam familiares do suspeito, incluindo a esposa. Após a negociação, o homem e a companheira deixaram o imóvel, momento em que ele foi contido e preso. Durante as buscas, foram apreendidos uma pistola calibre .380, munições intactas e deflagradas, dinheiro em espécie no valor de R$ 13,7 mil e um aparelho celular. O prejuízo estimado ao crime é de R$ 24 mil.

O homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil e deve responder por tentativa de homicídio contra agente do Estado, posse irregular de arma de uso restrito e desobediência à ordem judicial. Apesar da gravidade da ocorrência, não houve feridos entre policiais ou demais pessoas presentes.

A operação contou com equipes do Batalhão de Choque da Polícia Militar, em apoio ao GAECO, do Ministério Público de Mato Grosso do Sul.

 

Reportar Erro
UNIMED Corrida - Abr26

Deixe seu Comentário

Leia Também

Dois são presos por roubo de três veículos em Sidrolândia
Polícia
Dois são presos por roubo de três veículos em Sidrolândia
Homem é preso após furtar materiais de projeto social que atende mais de 100 crianças na Capital
Polícia
Homem é preso após furtar materiais de projeto social que atende mais de 100 crianças na Capital
Ribas do Rio Pardo incinera meia tonelada de drogas apreendidas em operações contra o tráfico
Polícia
Ribas do Rio Pardo incinera meia tonelada de drogas apreendidas em operações contra o tráfico
Câmeras registraram a ocorrência -
Justiça
Juiz nega soltar sargento da PMMS envolvido em ocorrência com morte na Capital
Imagem Ilustrativa
Polícia
Homem agride companheira com faca e é amarrado por populares em Dourados
Materiais apreendidos - Foto: Divulgação / MPMS
Polícia
MS: Gaeco desmantela quadrilha que traficava drogas em mármore e prende seis envolvidos
Foto: Reprodução
Polícia
PM com histórico de homicídio mata duas mulheres usando viatura oficial
Divulgação - PCMS
Polícia
Operação "Carga Oculta" combate esquema de fraude com cargas de grãos
Após sexo oral, mulher pega faca e corta pênis de ex em Ponta Porã
Polícia
Após sexo oral, mulher pega faca e corta pênis de ex em Ponta Porã
Polícia Militar atendeu o local da ocorrência
Polícia
Após arrombar casa e furtar TV no Monte Castelo, homem é preso pela PM

Mais Lidas

Residencial Nova Bahia terá 80 apartamentos
Cidade
Prazo para inscrições do Residencial Nova Bahia é prorrogado, após sorteio ser adiado
Movimentação policial no local - Foto: WhatsApp / JD1
Polícia
AGORA: Homem é baleado em atentado no bairro Guanandi e levado ao Hospital Regional
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 7/4/2026
Comportamento
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 7/4/2026
Delegacia de Iguatemi
Interior
Mulher é presa após agredir mãe de 63 anos em Iguatemi