Vanderlei Gomes da Silva, de 45 anos, foi encontrado morto durante a manhã desta quarta-feira (13), na casa onde morava no Distrito de Amandina, em Ivinhema.

Conforme as informações do site Jornal da Nova, um vizinho foi até o local para chamara vítima para trabalhar. Ao chamar e não ser atendido, ele se aproximou do imóvel e viu o corpo, caído em uma poça de sangue.

Apesar do sangue, não existem informações a respeito da causa da morte do homem. Vanderlei fazia uso excessivo de bebida alcoólica, de maneira constante.

Equipes da Polícia Militar, Polícia Civil e Perícia Técnica foram até o local, fazendo os levantamentos iniciais sobre o caso. Apesar de aparentar que Vanderlei morreu de causas naturais, o caso será investigado como morte a esclarecer.

