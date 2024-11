Homens atiram contra casa no Tijuca e acertam pitbull que estava no quintal

Uma casa, localizada na Rua Diogo Alvares, no Bairro Tijuca, foi alvo de atiradores durante a noite de sexta-feira (15), em Campo Grande. Um cachorro, da raça pitbull que estava no quintal foi atingido por um dos tiros.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, a proprietária do imóvel viu pelas câmeras de segurança o momento em que homens armados chegam ao local, em um carro branco. Ao descer do veículo, eles efetuaram vários disparos em direção ao portão.

Um dos projéteis, ao atravessar a lataria, acabou atingindo o animal que estava no quintal. No momento do tiroteio, apenas um adolescente de 15 anos estava no imóvel. A mulher correu para casa, socorrendo o cachorro e verificando se seu filho tinha ferimentos.

No local, as equipes da Perícia Técnica encontraram várias capsulas de calibre .380 e 9mm. No imóvel, já nos fundos da residência, os policias encontraram um embrulho com fita adesiva vazio, levando a suspeita de ter sido utilizado para o transporte de drogas.

O caso foi registrado na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol e será investigado.

