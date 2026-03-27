Homens ficam presos sob caminhão após colisão e são resgatados após 40 minutos em MS

Dois homens ficaram presos debaixo de um caminhão de entulho após um acidente na noite de quinta-feira (26) e precisaram ser resgatados pelo Corpo de Bombeiros em Dourados - a 225 quilômetros de Campo Grande.

A colisão envolveu uma motocicleta e o caminhão, na Rua Fernando Ferrari, na Vila Industrial. Com o impacto, as vítimas ficaram presas sob o veículo por cerca de 40 minutos até serem retiradas pelas equipes de resgate.

Segundo as informações, o trabalho de salvamento exigiu esforço dos bombeiros para levantar o caminhão e retirar os feridos, que estavam conscientes durante o atendimento.

Após o resgate, os dois homens receberam atendimento ainda no local e, em seguida, foram encaminhados para uma unidade de saúde. O estado de saúde deles não foi detalhado.

As circunstâncias do acidente devem ser apuradas pelas autoridades.

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