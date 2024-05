Identificado motociclista que morreu carbonizado em acidente na BR-163, na Capital

Foi identificado como Cosme de Jesus, de 28 anos, o motociclista que morreu carbonizado em um grave acidente de trânsito que envolveu uma carreta na tarde desta terça-feira (21), na BR-163, região do Jardim Veraneio, em Campo Grande.

A confirmação veio por meio da família e amigos que compartilharam inúmeras mensagens nas redes sociais, seja de luto ou lamentando o fato, indicando que a vítima seria o rapaz que estava pilotando a moto. O veículo em que ele estava explodiu logo após se chocar frontalmente com o veículo de carga longo.

Informações colhidas no local apontam que o pneu estourado da motocicleta tenha feito com que Cosme perdesse o controle da direção e invadisse a pista contrária, causando o acidente. Num primeiro momento, o motorista da carreta, de 45 anos, achou que a vítima teria tirado a própria vida de maneira proposital, mas a percepção mudou após imagem da câmera de segurança.

"A primeira impressão que eu tive é de que o motoqueiro queria se matar. A moto fazia um ‘S’ na pista quando entrou na frente da carreta. Mas nas imagens do pessoal, parece que ele perdeu o controle e invadiu a pista onde eu estava. Foi tudo muito rápido", disse o motorista.

Com o impacto, a motocicleta explodiu e foi arrastada por alguns metros pela carreta, assim como o corpo de Cosme, que ficou carbonizado, mas não em sua totalidade, como aponta o boletim de ocorrência, registrado na 3° Delegacia de Polícia Civil, como morte a esclarecer.

Para o JD1, a delegada Jennifer Estevam, da 3° DP, contou que o motorista do caminhão foi levado para prestar depoimento. “Foram feitos os levantamentos no local, junto com a PRF e Perícia, mas a princípio, segundo as imagens de câmeras de segurança da vizinhança, o motociclista é quem causou o acidente”, detalhou.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. No local também estiveram a Polícia Rodoviária Federal e CCR MSVia.

