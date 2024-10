Idosa com doença no rim morre após acidente com carro da saúde a caminho de Dourados

Marli Roseno Barros, de 60 anos, morreu horas depois que o carro da saúde de Mundo Novo bateu a caminho de Dourados, onde ela faria uma hemodiálise. O caso aconteceu durante a tarde de quinta-feira (10).

Conforme as informações do boletim de ocorrência, a filha conto para as autoridades policiais que sua mãe estava o veículo, quando por volta de 15h o carro que saiu de Mundo Novo acabou se envolvendo em um acidente, colidindo contra o guard rail.

Depois do acidente, Marli estava conversando e consciente sendo levada por outro carro até o Hospital da Cassems de carona, mas não se sentiu bem e preciso ser levada para o Hospital da Vida, porque não estava se sentindo bem.

O óbito da mulher foi constatado as 16h05, pelos médicos. Ainda segundo o relato da testemunha, Marli ia para Dourados três vezes na semana para fazer hemodiálise. O caso foi registrado como morte a esclarecer, na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário).

