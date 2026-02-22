Idosa é encontrada morta após ser esfaqueada dentro de casa em Coxim

Uma idosa, identificada preliminarmente como Nilda, foi morta a facadas na madrugada deste domingo (22), em uma casa localizada na Rua Walmor Rocha Soares, no bairro Senhor Divino, em Coxim.

De acordo com informações policiais, divulgadas pelo site Coxim Agora, o corpo foi encontrado pelo marido da vítima, que procurou ajuda de um mototaxista nas proximidades. A Polícia Militar foi acionada e ao chegar ao local, isolou a área para o trabalho da perícia.

Segundo análise preliminar, a vítima apresentava uma única perfuração por arma branca na região do abdômen. Não havia, a princípio, outros sinais visíveis de violência na residência.

Moradores da região relataram à polícia que eram frequentes as brigas na casa. O imóvel, conforme os relatos, é alugado.

A Polícia Civil vai ouvir o marido da vítima, além de vizinhos e possíveis testemunhas, para esclarecer a dinâmica do crime.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exame necroscópico. Até a última atualização, não havia informações sobre suspeitos ou prisões.

