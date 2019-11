Idosa é enganada e tem senha roubada no banco

Doraci Carlinda Batista Ronchi, 66 anos, foi vítima de estelionato na forma tentada por dois homens, na parte da manhã desse sábado (9), no Banco do Brasil do bairro Jardim dos Estados.

A senhora foi até o banco realizar o pagamento de algumas faturas, quando foi abordada por dois homens que alegaram que teria saído um extrato da máquina que ela havia utilizado, e recomendaram que ela fizesse uma atualização de todas as suas senhas.

A vítima realizou a atualização e saiu, quando estava na rua, percebeu que os criminosos trocaram o seu cartão por de outra pessoa, Elenice Arruda, provavelmente outra vítima.

Doraci foi até a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) do Centro e registrou um boletim de ocorrência. Porém, ela não se lembrava da fisionomia dos criminosos e não se sabe se teve prejuízo bancário, por ser final de semana.

