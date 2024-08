Idosa fica em estado grave após de engasgar com pedaço de frango em MS

Uma idosa, de 73 anos, foi socorrida inconsciente depois de engasgar com um pedaço de frango, na cidade de Rio Brilhante. O caso aconteceu durante a manhã de quarta-feira (14).

Conforme as informações iniciais, uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para atender a vítima. Ao chegar no local, os militares encontraram a idosa desacordada, ainda engasgada.

Para evitar que o quadro se agravasse ainda mais, a equipe realizou as manobras para desobstruir as vias aéreas da vítima. Depois disso, segundo o site Rio Brilhante em Tempo Real, a mulher foi encaminhada as pressas para um hospital do município.

Em casos como esse, as equipes do Corpo de Bombeiros orientam que a primeira coisa a fazer é ligar para o socorro. Posteriormente, caso alguém do imóvel ou do entorno saiba os procedimentos para desobstrução poderá iniciar as manobras até a chegada da equipe.

Caso não tenha solução, as equipes conseguem auxiliar as testemunhas do incidente via telefone, para que ajude a pessoa engasgada.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também