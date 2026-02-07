Menu
Menu Busca sábado, 07 de fevereiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Idosa morre atropelada e motorista foge em Dourados

Vítima de 77 anos tentava atravessar a rua quando foi atingida por uma caminhonete

07 fevereiro 2026 - 10h50Sarah Chaves
Foto: Sidnei BronkaFoto: Sidnei Bronka  

Uma idosa de 77 anos morreu após ser atropelada por uma caminhonete na noite de sexta-feira (6), em Dourados. O acidente aconteceu na Rua S 11, no bairro Canaã IV, e o motorista fugiu do local.

Segundo informações do Dourados Agora, Maria dos Anjos Lima havia acabado de sair da casa onde morava e tentava atravessar a via quando foi atingida por uma caminhonete L-200 preta. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas, ao chegar, a equipe constatou que a vítima já estava morta.

Equipes da Polícia Civil estiveram no local para os primeiros levantamentos. O condutor do veículo não permaneceu na cena do acidente e ainda não foi identificado.

O caso é investigado, e diligências foram iniciadas para esclarecer as circunstâncias do atropelamento e localizar o motorista envolvido.

Reportar Erro
UNIMED

Deixe seu Comentário

Leia Também

O acidente aconteceu na madrugada de ontem
Polícia
Motorista morre preso as ferragens após colisão frontal em Santa Rita do Pardo
Após 16 dias, adolescente agredido por piloto durante briga por chiclete morre em Brasília
Polícia
Após 16 dias, adolescente agredido por piloto durante briga por chiclete morre em Brasília
'Banquete Amargo': Homem que aliciava menores com churrasco é preso em Costa Rica
Polícia
'Banquete Amargo': Homem que aliciava menores com churrasco é preso em Costa Rica
O corpo foi encontrado na manhã de hoje
Polícia
Mulher é encontrada morta debaixo de ponte em Campo Grande
Advogado que defendeu serial killer é preso por efetuar tiros na Mata do Jacinto
Polícia
Advogado que defendeu serial killer é preso por efetuar tiros na Mata do Jacinto
Polícia apreende adolescente investigado por abuso contra a própria irmã
Polícia
Polícia apreende adolescente investigado por abuso contra a própria irmã
Guilherme foi achado sem sinais vitais nesta sexta-feira
Polícia
Jovem de 19 anos é encontrado morto em casa de Sidrolândia
Caso foi registrado na Depac Cepol
Polícia
Jovem é esfaqueado enquanto andava na rua de madrugada em Campo Grande
Ilustrativa
Polícia
Pedestre morre ao ser atropelado na BR-163, em Campo Grande
Acácio Gomes / Nova News
Polícia
Carreta frigorífica tomba após motorista desviar de outro veículo

Mais Lidas

Marcas de sangue | Imagem ilustrativa
Brasil
Adolescente mata ex-namorada de 16 anos a tiros em padaria
Prefeita Adriane Lopes e sua vice Camilla Nascimento
Política
Ministério Público reconhece compra de votos, mas não vê provas para cassar Adriane Lopes
Vídeo: Centenária, Adélia celebra a vida ao lado de filhos, netos e bisnetos em Campo Grande
Comportamento
Vídeo: Centenária, Adélia celebra a vida ao lado de filhos, netos e bisnetos em Campo Grande
Suspeito foi preso em flagrante pelo Batalhão de Choque
Polícia
Após furto, ladrão de comércio morre ao tentar confrontar militar do Choque na Capital