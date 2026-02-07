Idosa morre atropelada e motorista foge em Dourados

Uma idosa de 77 anos morreu após ser atropelada por uma caminhonete na noite de sexta-feira (6), em Dourados. O acidente aconteceu na Rua S 11, no bairro Canaã IV, e o motorista fugiu do local.

Segundo informações do Dourados Agora, Maria dos Anjos Lima havia acabado de sair da casa onde morava e tentava atravessar a via quando foi atingida por uma caminhonete L-200 preta. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas, ao chegar, a equipe constatou que a vítima já estava morta.

Equipes da Polícia Civil estiveram no local para os primeiros levantamentos. O condutor do veículo não permaneceu na cena do acidente e ainda não foi identificado.

O caso é investigado, e diligências foram iniciadas para esclarecer as circunstâncias do atropelamento e localizar o motorista envolvido.

