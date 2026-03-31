Idosa morre em grave acidente entre moto e carro na MS-379, em Douradina

Lícia Venâncio Araújo, de 65 anos, morreu em decorrência de um grave acidente envolvendo a motocicleta em que ela estava e um veículo de passeio, na noite desta segunda-feira, dia 30 de março, na MS-379, entre o distrito de Panambi, em Dourados e Douradina.

Outra mulher, identificada como Jandira Alves Franco Oliveira, de 71 anos, foi socorrida em estado grave e encaminhada para um hospital em Dourados.

Segundo o site Dourados News, as causas do acidente estão sendo apuradas pelas equipes da Polícia Civil e da Polícia Científica, já que uma vítima morreu e outra foi diretamente para o hospital.

A PMR (Polícia Militar Rodoviária) também participou da ocorrência levantando as primeiras informações a respeito do fato.

O local ficou isolada até que os trabalhos se encerram definitivamente para a liberação da pista.

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