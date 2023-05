Idoso atropelado por picape no Nova Lima morre na Santa Casa

O idoso Rúbens Ribeiro Machado, de 78 anos, atropelado por uma picape na noite de quinta-feira (18) na Avenida Zulmira Borba com a Francisco Pereira Coutinho, na região do Nova Lima, morreu na Santa Casa de Campo Grande.

A notícia foi confirmada pelo JD1 Notícias com fontes dentro do hospital durante o início da noite desta sexta-feira (19).

Rúbens chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros com diversos ferimentos pelo corpo. No local do acidente, havia bastante sangue pela pista após o seu resgate.

Ele foi encaminhado para a Santa Casa, mas após um dia internado, não resistiu e faleceu.

Imagens de câmera de segurança de um estabelecimento comercial flagraram o momento em que houve o atropelamento e a fuga do motorista, até o momento não identificado. Ele conduzia uma Fiat Strada.

O idoso, além de ser atingido, é arrastado por alguns metros, quando fica imóvel no chão.

O caso deve ser encaminhado para a Polícia Civil.

