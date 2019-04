Idoso desaparece a caminho de Campo Grande

O idoso João Silvio Gralha, 67 anos, está desaparecido desde terça-feira (9), quando viajou de Cuiabá a caminho de Campo Grande. De acordo com a família o mesmo é residente da cidade de Curitiba e passaria pela capital, para posteriormente encerrar a viagem na cidade natal.

O sobrinho Cicero Junior, 38 anos, comerciante e morador da capital de MS, disse ao JD1 Notícias, que o parente viajou há alguns dias para visitar familiares na cidade de Juína distante a 700 quilômetros de Cuiabá. De lá, João visitou a família em Cuiabá e avisou que sairia na terça, para Campo Grande.

O último contato foi na mesma data, quando parentes de Campo Grande ligaram no celular do mesmo e ele apenas disse que estava a caminho. Como João não apareceu, as buscas foram iniciadas e descoberto que ele não efetuou a compra de passagens na rodoviária e nem no aeroporto da capital mato-grossense.

“Nós estamos muito preocupados, já registramos ocorrências em Curitiba, Cuiabá e Campo Grande, e os policiais das três cidades estão auxiliando nas buscas”, disse o sobrinho.

Ele acrescentou que o tio, não possuía grande quantidade de dinheiro, apenas o necessário para a viagem e que a família já ingressou com ordem judicial para bloqueio de cartões de crédito. A família toda está empenhada em encontrar e desesperada com a situação.

Cicero ainda disse que o tio não tem problemas psicológicos e que está em perfeita saúde. Informações que possam levar ao paradeiro de João podem ser repassadas ao sobrinho pelo número de telefone (67) 992627619.

